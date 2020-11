Prandelli e la competizione interna: quando gli esuberi ribaltano il destino viola

“Il destino è imprevedibile” leggiamo su La Repubblica a proposito degli esuberi viola decisivi in Coppa Italia. L’uomo copertina, ovviamente, è Montiel, al quale sono bastati due minuti a Udine per mostrare a tutti il suo talento. Una stagione – quella dello spagnolo – passata fino ad ora fra tribuna e panchina, poi il riscatto. E ora il talento spagnolo, dopo i sei mesi con più luci che ombre al Vitoria Setubal e l’inizio di stagione complicato a Firenze, può finalmente sorridere.

Vengono riportate anche le parole di Pradè durante la conferenza stampa di fine mercato datata 6 ottobre 2020: “Abbiamo fatto più di 40 operazioni in uscita stiamo piano piano ripulendo tutto quello che non consideravamo valido per la prima squadra. Siamo riusciti a fare tanto, alla fine sono rimasti: Saponara, che sa che non sarà facile giocare. Poi Eysseric e Montiel”. Già, Eysseric, altro esubero sempre in tribuna da inizio stagione con Iachini. Insieme a Saponara, ha trovato spazio anche lui dal ritorno di Prandelli sulla panchina viola. Bravo il tecnico viola a rimettere tutto in ordine, fare selezione azzerando le gerarchie, e stimolare il gruppo con una sana ma necessaria competizione interna.