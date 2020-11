Montiel, lo spagnolo gracile con un sinistro da chirurgo. Che rivincita in Coppa Italia

Si parla anche di Tofol Montiel stamattina su La Nazione. Il quotidiano sottolinea l’abilità dello spagnolo classe 200 nello sfruttare l’occasione: era stato dimenticato quasi da tutti, ma a Udine si è ripreso con gli interessi i riflettori. Dopo la rete decisiva segnata ai supplementari in Coppa Italia, il primo a raggiungerlo Eysseric, un altro tolto dalla naftalina da Prandelli. Segno del destino o del caso. Certo questo gol è una piccola rivincita per il maiorchino, tornato a Firenze dopo i sei mesi di prestito – e se apparizioni – con il Vitoria Setubal, periferia del calcio portoghese.

Quindi il ritorno alla Fiorentina e nessun estimatore per lo spagnolo filiforme troppo leggero per essere preso in considerazione, ma con piedi educatissimi e una certa dose di sfrontatezza in campo, nascosta da un carattere timido ed educato. Come insegnato da mamma e papà Oscar Montiel, anche lui calciatore con un passato importante nell’Extremadura, a due passi da casa, convinto delle qualità del figlio; sempre però rimanendo in disparte senza pesare sul figlio. Adesso arriva la parte più difficile: vietato montarsi la testa e continuare a lavorare duro. Prandelli. Vietato montarsi la testa e continuare a lavorare duro per inseguire i propri sogni. Come recita la ricetta di casa Montiel.