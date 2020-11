Gli piace lasciare il segno, su questo non c’è dubbio. Dopo i due assist decisivi lo scorso anno contro il Monza, ieri Tofol Montiel è finito direttamente sul tabellino marcatori. Uomo di Coppa? Semplicemente ha giocato solo lì. Anzi, per la cronaca, ci sono anche 5′ in Serie A in un Fiorentina-Torino del marzo 2019. E dopo la gara di ieri lo score in rapporto ai minuti giocati diventa impressionante: meno di 45′ ufficiali giocati in prima squadra (spalmati su tre partite) con 2 assist ed 1 gol. Niente male davvero, anche perchè ci vuole personalità per essere subito decisivo quando a qualcun altro sarebbero tremate le gambe. Che possa diventare il nuovo Spadino Robbiati? Le analogie sono moltissime, anche se è presto per un paragone del genere. Di certo Montiel sa sfruttare le occasioni e dopo ieri merita quanto meno di essere preso in considerazione. Lui che a 20 anni si era ritrovato nuovamente retrocesso in Primavera e aveva risposto con 2 gol e 2 assist in 3 giornate. E che ieri, dopo tre minuti dal suo ingresso in campo, ha firmato un gol che vuol dire tanto per Prandelli e per la Fiorentina. E COMMISSO JR LO ESALTA: “E’ NATA UNA STELLA”