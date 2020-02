Montiel: “Speravo di avere più occasioni a Firenze. Vitoria buona opzione per crescere”

La Nazione ha intervistato Tòfol Montiel, attaccante della Fiorentina ceduto in prestito al Vitoria. Con la squadra portoghese ha debuttato la scorsa settimana nella sconfitta contro Gil Vicente. Il classe 2000 ha, comunque, giocato una buona partita.

Ho deciso di venire qui perché i miei agenti mi hanno detto che sarebbe stata una buona opzione per crescere, quindi mi sono informato sulla squadra e ho avuto una buona impressione. Se mi aspettavo di avere più opportunità a Firenze? Sì, quello dei primi mesi in viola è stato il periodo più complicato per me, a causa degli infortuni e della mancanza di minutaggio. A dire la verità mi aspettavo qualche opportunità in più, perché tutte le volte che ho giocato ho dimostrato di poter far bene. Avrei voluto qualche chance in più per continuare a dimostrare quello che avevo già fatto vedere in quelle poche volte che sono sceso in campo.