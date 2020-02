Il Vitoria perde, ma la Fiorentina sorride: debutto positivo per Montiel

Nonostante la sconfitta per 2-1 contro Gil Vicente, c’è una buona notizia per il Vitoria. Nella partita di ieri, infatti, ha debuttato Montiel, arrivato in prestito dalla Fiorentina a gennaio. Il classe 2000 ha disputato una buona gara e, come riporta A Bola, potrebbe aver conquistato il posto da titolare nella squadra portoghese. Gli impegni, d’altronde, sono tanti. Domani il Vitoria inizierà a preparare il match contro Braga, poi sarà la volta di Portimonense, Benfica e Maritimo.

VIOLA IN PRESTITO: LA NOSTRA RUBRICA