Montiel, lo spagnolo leggero con il sinistro magico. E Commisso gli fa i complimenti

Sul Corriere Fiorentino si parla di Cristobal ‘Tofol’ Montiel, uomo partita di Udinese-Fiorentina di Coppa Italia. “Il ragazzo gioca bene, e si sapeva”, si legge, ricordando i due assist della scorsa stagione contro il Monza, ancora in Coppa Italia. Sembrava l’inizio di un futuro radioso, invece non fu così, perché dello spagnolo si persero le tracce e a gennaio venne spedito in Portogallo, al Vitoria Setubal. “Colpa, si diceva, di un fisico troppo leggero per reggere l’urto del calcio vero“. Non a caso quest’anno è ripartito dalla Primavera. Poi, il gol decisivo della Dacia Arena e la telefonata di Commisso a fine partita. Il numero uno viola si è complimentato con lui a fine partita, facendoselo passare al telefono dal figlio Joseph.

