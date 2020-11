Evitata un’altra serata da depressione: Prandelli ringrazia Montiel (e Cutrone)

Udinese-Fiorentina, il commento de La Nazione: “Ci voleva un jolly. Un colpo a sorpresa. Un tocco di bacchetta magica per risvegliare la Fiorentina e darle una spinta in coppa Italia (ottavi contro l’Inter). Così, nell’infinita (e brutta) serata di Udine, il suo jolly Prandelli l’ha visto apparire poco prima della metà del secondo tempo supplementare. Una zampata, un sinistro preciso e perfetto di Tofol Montiel, che l’allenatore aveva travasato in campo poco prima, quasi fosse la mossa della disperazione per evitare appunto, ed ecco evitata una temutissima appendice alla depressione vissuta e incassata domenica scorsa. Bello e decisivo l’assist di Cutrone, che ha acceso il sorriso da ragazzino (classe 2000) di Montiel e soprattutto la smorfia liberatoria di Prandelli”.

