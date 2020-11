Udinese-Fiorentina, il commento del Corriere Fiorentino: “Tofol Montiel da Palma di Maiorca, Cesare Prandelli non dimenticherà facilmente questo esterno mancino, un po’ gracile fisicamente, ma dotato di una grande tecnica. Ha sprigionato la gioia della tribuna: Joseph Commisso, Barone, Antognoni e Dainelli sono schizzati in piedi. Allo stesso modo tutta la panchina viola si è lasciata alla spalle i pensieri negativi, soprattutto Prandelli che a sorpresa ha puntato su di lui. E questo può essere un nuovo inizio. Per il giocatore, che adesso verrà guardato con un occhio diverso, ma soprattutto per l’allenatore che ha ottenuto la prima vittoria nella seconda gestione viola”.

