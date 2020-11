Vlahovic sbaglia l’impossibile, Montiel entra e colpisce. Fiorentina più vivace, ma non guarita

Udinese-Fiorentina, il commento de La Gazzetta dello Sport: “E alla fine è un centrocampista spagnolo nato nel 2000 a far uscire la Fiorentina dalla depressione: Cristobal Montiel, nato a Maiorca come Nadal e Mir, per qualche ora si gode il momento di gloria magari pensando agli illustri connazionali. Prandelli che alla vigilia aveva promesso (minacciato?) «Scordatevi lo spettacolo», manda al diavolo le poche concessione all’estetica e capisce che questo è il suo vero debutto. La Viola ritrova il gol dopo 421 minuti tra Coppa e campionato e dimentica l’orribile k.o. con il Benevento, regalandosi l’Inter negli ottavi. Intendiamoci, la fragile Fiorentina non è guarita di colpo: più vivace rispetto a domenica, questo sì. Meno paurosa, anche. Ma i problemi restano, soprattutto in attacco dove Vlahovic sbaglia l’impossibile“.

