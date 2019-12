Montella vede le streghe, il primo nome per sostituirlo è Gattuso

Il futuro di Montella è appeso a un filo. Il tecnico viola, dopo la sconfitta di Torino, vede calare sempre più la sua fiducia e le parole del patron Commisso di ieri lo fanno chiaramente capire. Due partite cruciali, quindi, saranno quelle contro Inter e Roma prima della sosta natalizia, dalle quali trarre indicazioni per il futuro. Secondo il Corriere Dello Sport, il primo nome per sostituire l’Aeroplanino resta quello di Gennaro Gattuso (NONOSTANTE LA SMENTITA DI PRADÈ). Commisso sarebbe poco propenso a un esonero in corsa d Montella e lo ha sempre ribadito, ma di fronte a una striscia così nera di risultati e a una classifica decisamente deficitaria non avrebbe molta scelta. Oggi comunicherà alla squadra la necessità di una inversione di tendenza immediata, poi ripartirà verso l’America. E chi vivrà vedrà.