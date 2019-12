Cecchi: “La Fiorentina si è fermata alla gara con la Lazio ed a un particolare episodio…”

Interessante intervento di Stefano Cecchi de La Nazione a Radio Bruno, durante il post partita di Torino-Fiorentina:

Siamo tutti senza parole per la situazione legata alla Fiorentina e che si è creata in queste ultime settimane. Quella viola è una squadra che si è fermata clamorosamente alla partita – poi persa – con la Lazio. Mi raccontano poi che il litigio che ci fu quella serata tra Montella e Ribery in occasione della sostituzione abbia lasciato degli strascichi all’interno dello spogliatoio gigliato. Ed infatti da lì la Fiorentina ha fatto molti passi indietro, vittoria col Sassuolo a parte. Adesso vediamo cosa accade…