Montella ricorda Astori: “Vive dappertutto, sua presenza è ancora viva e forte”

Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport per Walter Veltroni, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ricorda anche Davide Astori:

Quella domenica ero a casa, non lavoravo e vissi, come tutti, una domenica surreale. Come quando senti di essere sveglio e invece si sta sognando. Sembrava impossibile che un ragazzo così, improvvisamente, non ci fosse più. Giorni tristi. Astori l’ho conosciuto poco, ma ora che sono a Firenze mi sembra di conoscerlo benissimo perché vive veramente dappertutto: nello spogliatoio, nelle stanze, nei magazzini, è presente nei ricordi di tutti. Mi vengono i brividi a dirlo, ma la sua figura è una presenza ancora viva e forte a Firenze e nello stadio, tra i suoi compagni.