Montella, quei dubbi sulle scelte e le critiche che tornano a farsi sentire

Come se non bastassero la squalifica ed i problemi di formazione, ecco riaffiorare i brusii della piazza. Secondo Stadio, Vincenzo Montella è nel mirino di una consistente percentuale di sostenitori viola dal 29′ del 2° tempo di Fiorentina-Lazio, momento in cui all’allenatore iniziano a fischiare le orecchie, e il risultato finale non fa altro che rendere il fragore ancora più rumoroso. La sostituzione di Franck Ribery, anche per il nervosismo che ha scaturito, inizia a creare un effetto domino straziante. Il talento francese esce, si lamenta perché voleva rimanere in campo, i tifosi sugli spalti cominciano a chiedersi il perché del cambio non gradito e frettoloso.

Poi la sconfitta, la spinta all’arbitro, le tre giornate di squalifica, tre punti persi e tante critiche su cui riflettere. La cura? I punti sono la miglior medicina alle critiche, comprese quelle più tattiche rivolte a Montella come l’inserimento di Riccardo Sottil, senza dimenticare il fatto di aver rischiato di non avere più sostituzioni quando Chiesa in campo, nei minuti finali, sembrava acciaccato e non più in grado di proseguire la gara. I cambi erano finiti e la paura di rimanere in dieci evidente. E la gente si chiede anche perché gli attaccanti di ruolo siano spariti e i titolari siano sempre gli stessi. Adesso, almeno da questo punto di vista le domande finiranno per necessità: I POSSIBILI CAMBI PER DOMANI.