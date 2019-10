La Fiorentina costretta a cambiare volto: modulo e scelte sui singoli

Vincenzo Montella sarà costretto a cambiare formazione contro il Sassuolo. Ribery è stato squalificato per tre giornate e Lirola e Caceres sono infortunati. Come scrive La Nazione, non è da escludere il ritorno al 4-3-3, con uno tra Vlahovic e Boateng là davanti e gli esterni a fargli da supporto, con Chiesa e Sottil in vantaggio rispetto a Ghezzal. Sarebbe questa la soluzione per cambiare meno possibile in difesa, inserendo Venuti a destra, accanto a Milenkovic e Pezzella e con Dalbert a sinistra, abbassato sulla linea dei difensori. In questo modo nel mezzo, Castrovilli si abbasserebbe di qualche metro, a lavorare con Pulgar e, se alla fine, dovesse convincere ancora, pure Badelj. Se il cileno dovesse giocare davanti alla difesa, nel ruolo di mezz’ala potrebbero giocare Benassi o Zurkowski.

Se invece si dovesse propendere per il classico 3-5-2, ecco che dovrebbe essere chiamato in causa Ceccherini per completare la difesa, con Venuti al posto di Lirola a destra. Là davanti, toccherebbe sempre a Chiesa e ad uno tra Vlahovic e Boateng, con il serbo che potrebbe scalare gerarchie nelle ultime ore.