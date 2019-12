Montella, fiducia a tempo: per ora è confermato, ma le prossime sfide saranno decisive

La settimana che inizia oggi sarà decisiva per la Fiorentina e soprattutto per Vincenzo Montella. Contro Cittadella in Coppa Italia e Torino in campionato non basterà la prestazione, serviranno i risultati. Due partite che probabilmente decideranno il futuro dell’allenatore. La società non vuole fasciarsi la testa prima di rompersela, nessuno vuole pensare ad altri tonfi e per questo vengono smentiti tutti i contatti con altri allenatori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.