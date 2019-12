La panchina di Montella traballa? Ecco tutti gli allenatori disponibili e pronti a subentrare

Nonostante le tre sconfitte consecutive e una classifica sempre più negativa, la Fiorentina ha confermato Vincenzo Montella, ma è innegabile che la panchina del tecnico campano inizi a traballare seriamente. All’orizzonte ci sono la Coppa Italia contro il Cittadella e il complicato trittico Torino-Inter-Roma in campionato. In caso di ulteriori prestazioni e risultati non positivi (che nessuno si augura) l’avvicendamento di guida tecnica non sarebbe utopia, anzi. Ma chi potrebbe subentrare in corsa? Ecco una lista di allenatori italiani disponibili sul mercato:

Massimiliano Allegri (sotto contratto con la Juventus)

Davide Ballardini

Massimo Carrera

Giovanni De Biasi

Luigi Delneri

Luigi Di Biagio

Roberto Di Matteo

Gennaro Gattuso

Francesco Guidolin

Giuseppe Iachini

Davide Nicola

Christian Panucci

Cesare Prandelli

Luciano Spalletti (sotto contratto con l’Inter)

Walter Zenga