Montella e il debito di gratitudine verso Commisso. E intanto Pedro resta in panchina

L’edizione di Tuttosport oggi in edicola torna sulle parole di Vincenzo Montella in sala stampa e si proietta verso la gara contro il Torino. L’obiettivo è ritrovare in campionato il successo che manca da fine ottobre, il 2-1 in casa del Sassuolo, per ripartire e fare un regalo a Commisso prima del suo rientro (martedì) negli Usa: Montella ha una voglia matta di ripagare il proprio presidente per la fiducia e la vicinanza continuamente mostrate in questo periodo complicato in cui non sono mancate le voci sul suo esonero e sono circolati i nomi dei vari Prandelli e Gattuso.

Sul fronte probabile formazione, Benassi potrebbe essere confermato titolare dopo l’ottima prestazione in coppa Italia. In tal caso sarebbe Badelj a sedersi in panchina. In avanti, con Boateng acciaccato e il rientro importante di Chiesa, dovrebbe toccare ancora a Vlahovic. Con buona pace di Pedro, l’investimento più oneroso del mercato estivo viola che fino ad oggi è sceso in campo appena una manciata di minuti. IERI MONTELLA E’ STATO MOLTO CHIARO SUL BRASILIANO…