Montella: “All’Adana per ripartire, non covo rancori. Presuntuoso? Un’etichetta”

Parla l'ex tecnico viola, ora in Turchia

Vincenzo Montella , ex allenatore viola e oggi alla guida dei turchi dell' Adana Demirspor , ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Mi hanno convinto in fretta perché loro avevano le idee chiare e io una gran voglia di rimettermi in gioco e ripartire".

Poi ha proseguito: "Balotelli? Sta ritrovando la forma migliore e vuole tornare in Nazionale, è la sua idea fissa, farò di tutto per aiutarlo. Tornare in Italia? No, non ci penso. Sono qui, ho appena iniziato. Avevo voglia di ripartire, non covo rimpianti o rancori, penso al futuro e alle pagine da scrivere, a partire da questa in Turchia".