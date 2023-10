Montagne russe Lazio: altalena nei risultati, ma anche nei rapporti Lotito-Sarri

Quella di lunedì sera per la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà una bella prova, in casa di una squadra che in questo inizio di campionato ha deluso, nonostante arrivi da due vittorie consecutive. Con le vittorie contro Atalanta e Sassuolo, infatti, la Lazio di Maurizio Sarri ha messo una pezza su una prima fase di stagione al di sotto delle aspettative, e forse è anche per questo che i rapporti attuali tra il tecnico di Figline e Claudio Lotito non siano proprio al top della forma. Come scrive il Corriere dello Sport, tra i due è in corso una sorta di patto di non belligeranza, che ha in altre parole l'obiettivo di fare il meglio possibile durante la stagione per poi confrontarsi a fine annata ed eventualmente continuare insieme o salutarsi. Il presidente biancoceleste vorrebbe una nuova qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che garantirebbe alla società capitolina nuovi importanti incassi, ma Sarri per il momento a riguardo non si espone, lui che non è rimasto del tutto soddisfatto dall'ultima sessione di mercato. In più non va dimenticato in questa altalena di rapporti il caso legato a Ciro Immobile, considerato da tanti nell'ambiente laziale a fine corsa nella sua esperienza da centravanti e capitano biancoceleste.