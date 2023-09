Mondiali e infortuni, mazzate da depressione: la rivincita di Nico Gonzalez

Nico è in grande credito con la fortuna. E’ stato uno dei trascinatori della Fiorentina che ha conquistato le finali di Coppa Italia e Conference League. Le ha perse entrambi e l’ultima per una beffa, con il gol all’ultimo respiro del West Ham. Per tacere del Mondiale. L’inverno scorso era in Qatar con l’Argentina pronto a giocarsi un posto in squadra. Ma un infortunio l’ha fatto rientrare, mentre la sua Nazionale conquistava il trofeo più ambito per ogni calciatore. Una mazzata che potrebbe farti cadere in depressione. Invece speedy Gonzalez è tornato a Doha per festeggiare con i compagni e con l’amico Lautaro. Ed è ripartito con più voglia. Perché lui è così: allegro, ottimista, generoso. Lo si vede in campo e anche fuori. Settimana scorsa, dopo la vittoria con il Rapid e l’accesso ai gironi di Conference, è uscito a cena con Beltran e gli amici argentini in un ristorante vicino allo stadio. Beh, si sarà dovuto alzare una decina di volte per fare selfie e firmare autografi coi tifosi, e non ha mai dato un segno di insofferenza. Sempre con il sorriso. E con il sorriso vorrebbe portare la Fiorentina ancora in fondo alle competizioni per provare a vincere qualcosa. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport.