Modulo, ruoli, conferme e giocatori da rilanciare: la sfida di Iachini

La Nazione si concentra sulle priorità e i dubbi che dovrà affrontare Iachini al ritorno sulla panchina viola. Dalla sua ultima gara contro il Parma è cambiato quasi tutto, dagli uomini alle certezze. Una di questa è diventata Dusan Vlahovic e i suoi gol, da cui il nuovo tecnico non può prescindere, mentre bisognerà rilanciare Josè Maria Callejon. Pochissimi acuti, un modulo che lo ha tenuto ai margini: sarebbe un delitto non provare a utilizzare un campione che può contribuire a risolvere alcuni problemi di questa Fiorentina. Altro capitolo da affrontare sarà quello relativo a Valentin Eysseric: rivitalizzato da Prandelli, non può essere dimenticato da Iachini mentre sulle fasce il tecnico con il cappellino dovrà modulare il traffico. Biraghi è da rimettere in pista, Malcuit ha le qualità per giocare come esterno di un centrocampo a cinque, mentre Caceres e Venuti sono due jolly utili per ricoprire qualsiasi ruolo. E se dietro l’allenatore avrà a disposizione un Martinez Quarta in più e un Igor in meno (almeno per qualche altra settimana) il rebus regista resta: Pulgar o Amrabat? Il cileno si sta ritrovando, il marocchino può essere sempre utile. Tanto dipenderà dalla scelta delle mezzali.

