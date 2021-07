Mistero Kokorin, anche la lingua è un grande ostacolo. ACF proverà a cederlo

Chi sperava che l’inizio della nuova stagione portasse in dote un Aleksandr Kokorin tirato a lucido, è rimasto deluso.

Era arrivato «dalla Russia con furore». Deciso a tornare quel giocatore che, qualche anno fa, aveva incantato sia Roberto Mancini che Fabio Capello. A Firenze le sue doti non si sono viste. E anche chi sperava che l’inizio della nuova stagione portasse in dote un Aleksandr Kokorin tirato a lucido, è rimasto deluso. Questo quanto scrive il Corriere Fiorentino. L’ex attaccante di Zenit e Spartak Mosca infatti ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato. Anche se adesso si allena a pieno regime, questi dieci giorni di ritiro sulle Dolomiti hanno evidenziato un ritardo evidente rispetto al resto del gruppo. Ed oltre alla condizione fisica, è la lingua a rappresenta un altro grosso problema. Nonostante, infatti, sia stato seguito fin da subito da in insegnante privato di italiano infatti, Koko fatica ancora moltissimo sia a capire che ad esprimersi. A Moena, per esempio, è quasi sempre Vlahovic a tradurgli in inglese le indicazioni di Italiano che, a sua volta, spesso lo sposta proprio fisicamente. Risultati? Non esaltanti, e le prime due amichevoli giocate sono lì a dimostrarlo.