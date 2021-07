Chance Kokorin, Italiano non lo molla. Così prova a reinventarlo

Il tecnico della Fiorentina lavora al riscatto dell'attaccante russo

Una delle missioni di Italiano in questi primi giorni di preparazione è quella di nutrire di motivazioni la nuova Fiorentina. Uno dei calciatori su cui il tecnico della Fiorentina sta lavorando in maniera insistente è Aleksandr Kokorin, arrivato a Firenze lo scorso gennaio circondato da punti interrogativi. L'attaccante russo, che per qualità non ha molti compagni da invidiare, vuole provare a ritagliarsi uno spazio nella Fiorentina, la prima dimostrazione è stata il taglio delle ferie per presentarsi al centro sportivo gigliato anticipando il resto del gruppo viola.