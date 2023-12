Missione Supercoppa: Fiorentina in Arabia con la Lega. Torneo anticipato?

Una delegazione della Lega Serie A e dei club, compresa la Fiorentina, è volata in Arabia Saudita per definire le date ufficiali della Supercoppa Italiana

Ieri - si legge sul Corriere Fiorentino - è partita per l'Arabia Saudita una delegazione della Lega Serie A. Insieme ai rappresentanti delle quattro squadre impegnate nel trofeo: Fiorentina, Lazio, Napoli e Inter. I motivi? Un sopralluogo e una decisione definitiva sulla data delle partite, oltre alla logistica. Sono, infatti, da definire i campi d'allenamento e le strutture che ospiteranno le squadre durante la permanenza in Arabia. L'intenzione sarebbe quella di anticipare il torneo alla metà di gennaio, dopo la prima decisione di spostarlo a fine mese. I rappresentanti dei club, Fiorentina compresa, torneranno venerdì in Italia. Le decisioni sono attese dopo il consiglio di Lega, in calendario il prossimo 18 dicembre. Nella stessa occasione si attendono inoltre decisioni sulle partite di campionato da rimandare. Per i viola si tratterebbe della partite con Udinese e Bologna, tra il 14 e il 21 gennaio -> Leggi il calendario stagionale della Fiorentina