Mirabelli: “Gattuso e Commisso ambiziosi, lo staff di Rino il migliore in A”

Mirabelli dice la sua sul rapporto che può crearsi tra Commisso e Gattuso e spende parole di grande stima per Rino e il suo staff

Il Corriere Fiorentino ha intervistato Massimiliano Mirabelli , ex dirigente del Milan che scelse di affidare la panchina rossonera a Rino Gattuso , al tempo tecnico della Primavera ed alla prima esperienza in Serie A. Il Ds si dice ottimista sul neonato binomio fra Gattuso e Commisso che definisce una bellissima coppia - «in grado di scrivere importanti pagine di calcio» - guidati da entusiasmo e ambizione comune. Mirabelli rivendica la scelta di dare fiducia a Gattuso e al suo staff, dopo l'esonero di Montella nel novembre 2017. Un gruppo di lavoro che è «probabilmente il migliore della Serie A». Senza considerare il peso dell'esperienza, maturata fra Milan e Napoli, soprattutto a livello tattico.

Il dirigente è convinto che possa essere l'uomo giusto per la Fiorentina, senza caricarlo di troppe aspettative. Un peso che dovrà condividere con la società viola, chiamata a porsi con ambizioni e obiettivi chiari, di fronte alla stagione ventura. Una ripartizione di responsabilità chiara, diversa da quella del calcio inglese che fa escludere a Mirabelli che Rino possa definirsi manager all'inglese. Per la svolta demandata a Gattuso ci sono gli elementi giusti, a partire da una proprietà solida economicamente. La Fiorentina adesso - chiosa Mirabelli - deve trovare il coraggio di esporsi e correre per traguardi prestigiosi.