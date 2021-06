Burdisso si presenta, idee e nuovi talenti per aiutare Gattuso

L'analisi di Repubblica, tanti i nomi sul taccuino del nuovo dirigente gigliato

Come riportato questa mattina sulle pagine di Repubblica, il lavoro di Nicolás Andrés Burdisso è già iniziato. L'argentino affiancherà Pradè e avrà la gestione dell’area scouting. Dopo l’incontro con quest'ultimo, che conosce dai tempi della Roma, è pronto a firmare un nuovo contratto ed operare al 100% nelle sue mansioni. La sua è una storia di determinazione, lavoro e sacrificio. Partito da lontano ha fatto fortuna in Italia. Con la famiglia ed il calcio nel cuore, a fine carriera ha deciso di intraprendere la strada del direttore sportivo studiando a Coverciano. Poteva entrare nell'organigramma della Roma sotto la gestione Pallotta ma invece ha preferito la squadra di casa, il Boca.

Adesso nuovamente l'Italia, ma a Firenze, per aiutare il tecnico Gattuso con acquisti mirati e di livello. Si valutano giovani che "saranno famosi" come Nicolas Gonzalez dello Stoccarda o Pedro de La Vega, 20 anni del Lanus, esterni offensivi rapidi e abili nell’uno contro uno. Sul taccuino anche il centrocampista Nicolas De La Cruz, uruguaiano classe ’97 in forza al River, mentre per la difesa attenzione a Marcelo Weingandt, laterale destro di proprietà del Boca. Il tutto senza dimenticare la questione rinnovi e le cessioni degli esuberi. Conosciamolo meglio tutti gli obiettivi Viola con le schede di TuttiTalenti.com