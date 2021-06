E lo Spezia rifiuta 12 milioni dal Galatasaray per un difensore nei radar viola

Erlic ha impressionato per concretezza e propensione al gol: chiunque lo voglia, dovrà battere l'offerta del Gala

Nelle scorse settimane sono uscite alcune notizie circa un interessamento della Fiorentina per il centrale dello Spezia Martin Erlic, autore di un ottimo campionato. Su Twitter il giornalista Nicolò Schira riferisce che il Galatasaray si è spinto fino a 12 milioni di euro, respinti con fermezza dagli Aquilotti. I turchi ora sono pronti a virare su Cetin del Verona, mentre la Fiorentina, se vorrà affondare per Erlic, dovrà fare uno sforzo non indifferente.