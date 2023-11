Mina la sorpresa del Viola Park. Il colombiano si prepara all’esordio

La Nazione nello scrivere dell'allenamento di ieri a porte aperte si sofferma su Yerry Mina. La Fiorentina ieri ha fatto assaggiare ai suoi giocatori il significato di Fiorentina-Juventus, una partita diversa dalla altre. Una sfida fondamentale, anche per cancellare le ultime due delusioni. Ieri davanti a 1500 tifosi viola la squadra non ha mostrato nulla di che a livello tattico. Lavoro differenziato per i titolari di Roma, ma nulla di allarmante. La buona notizia è Yerry Mina, l'ex Everton ieri è stato osservato da molti. E il giudizio è stato positivo, sembra star bene. Probabilmente non si giocherà la maglia da titolare contro la Juventus. Ma adesso è una risorsa per Italiano, e già giovedì in Serbia potrebbe giocare la sua prima gara in maglia viola