Mina ha offerte, ma cambia la posizione della Fiorentina

Ciò che rimane delle trattative in uscita dopo la partenza di Brekalo con destinazione Hajduk Spalato: oggi l’annuncio ufficiale a visite mediche svolte, ma intanto ieri l’ormai ex viola si è preso gli applausi dei nuovi tifosi assistendo alla partita di campionato dei prossimi compagni insieme all’altro acquisto Perisic, ex Inter. Rimane Mina, più che altro: per il difensore colombiano ci ha provato il Porto, adesso lo vuole l’Olympiacos, ma la Fiorentina preferirebbe andare insieme a giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport.