Mina e i bonus sulla sua condizione fisica. Oggi visite approfondite per lui

Il Corriere Fiorentino si concentra ovviamente sull'arrivo alla Fiorentina di Yerry Mina. Il colombiano sarà a Roma nella giornata di oggi, dove svolgerà le visite mediche. Mai importanti come in questo caso. Visto che Mina ha saltato molte partite negli ultimi anni. Per questo gli esami forse saranno più approfonditi del solito. Contratto di un anno, con bonus per far scattare l'opzione biennale. Bonus di squadra, e individuali, come le presenze per almeno 45' minuti in campo. L'operazione è stata curata dal procuratore Alessandro lucci, e dalla sua agenzia, la Wsa. Lucci è anche l'agente di Castrovilli.