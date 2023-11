Mina come Aristoteles: troppo poco per provare il miracolo

"L’ultimo sussulto lo ha regalato Mina (al debutto in maglia viola) versione Aristoteles. Somiglianza chiara, ma per il difensore-centravanti solo un pallone giocabile sulla trequarti"

"L’ultimo sussulto lo ha regalato Mina (al debutto in maglia viola) versione Aristoteles. Somiglianza chiara, ma per il difensore-centravanti solo un pallone giocabile sulla trequarti. Troppo poco per provare il miracolo". Così la Nazione analizza la scelta di Vincenzo Italiano, che nel finale, ha inserito Mina al fianco di Nzola per tentare il tutto per tutto. Scelta da cui non è scaturito nessun segnale.