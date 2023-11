Mina centravanti, la mossa di Italiano dettata dalla disperazione

Non ci sono state opportunità importanti come nel primo tempo, Szczesny è intervenuto una sola volta su un tentativo di Kouame da lontano. Ogni palla della Fiorentina ritornava indietro, rimpallata in un modo o nell’altro. Qui sono emersi i limiti dei viola nelle conclusioni. L’ingresso di Nzola per Beltran non ha spostato nulla. Bonaventura, subentrato a Barak, ha migliorato gli accordi, ma non ha trovato il tiro che gli si riconosce. Preso dalla disperazione, Italiano ha buttato dentro Mina, un colosso di difensore centrale, e l’ha impiegato come centravanti aggiunto, nella speranza che il gigante crepasse il muraglione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.