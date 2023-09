Mina, Barak, Ikoné: chi si rivede. La rosa della Fiorentina si allunga

"Buone notizie dal Sudamerica, dove è ufficialmente tornato in campo Yerry Mina. Il difensore della Fiorentina - si legge - è stato titolare per oltre 90 minuti nella gara vinta dalla sua Colombia sul Venezuela 1-0, partita valida per le qualificazioni al prossimo mondiale. Una prestazione solida, incoraggiante, al cospetto di un avversario forse non così attrezzato, ma certamente un’indicazione finalmente positiva per uno dei volti nuovi del mercato estivo non ancora sceso in campo. (...) La sfida di giovedì notte difficilmente può essere paragonata ai tatticismi di una gara del campionato italiano, discorso valido anche per gli attaccanti avversari, ma al suo rientro in programma la prossima settimana Italiano può sperare di trovare una nuova alternativa a Milenkovic, e soprattutto un elemento in grado di alzare il tasso fisico davanti al portiere.