Milenkovic, una big italiana non molla il difensore della Fiorentina

Se parte Demiral, Juventus su Milenkovic

Secondo Tuttosport, la Juventus continua a monitorare da vicino Nikola Milenkovic. Il centrale difensivo lascerà con ogni probabilità la Fiorentina, anche se Gattuso starebbe premendo per farlo restare. Intanto i bianconeri, che pensano anche a Vlahovic, sono chiamati a prendere una decisione su una possibile uscita di Demiral. In caso di addio del turco Milenkovic è la prima scelta per riempire la casella della difesa juventina.