Tuttosport: la Juve pensa a Vlahovic per il dopo Ronaldo

Gli aggiornamenti di mercato

Dopo l'ufficialità del ritorno di Massimiliano Allegri, in casa Juventus si sono aperte numerose ipotesi per il restyling del reparto offensivo. Come riportato da Tuttosport, i movimenti in entrata ed in uscita potrebbero essere importanti. Confermato Alvaro Morata, se dovesse partire Cristiano Ronaldo i profili ricercati sarebbero molteplici. In lizza, tra i tantissimi nomi, secondo il quotidiano c'è anche Dusan Vlahovic. Il gigliato recentemente ha attirato l'attenzione di tanti top club tra cui i piemontesi. L'attaccante è descritto come un profilo giovane e di sicuro avvenire, ma per questo molto costoso.