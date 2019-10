Milenkovic stringe i denti: ultimo test a ridosso della gara

Un impegno da non mancare. Nikola Milenkovic vuole esserci a tutti i costi per Fiorentina-Udinese nonostante una condizione fisica non certo ottimale. Montella ieri ha parlato di un ‘difensore acciaccato‘ e tutte le frecce erano puntate sul serbo, che secondo tutti i quotidiani sarà regolarmente in campo. Montella, però, si lascia aperta una porta. Come riferisce il Corriere Dello Sport, infatti, Milenkovic effettuerà gli ultimi test questa mattina a ridosso della partita, anche se il problema muscolare che rischiava di tenerlo ai box sembra superato e a suffragare questa ipotesi c’è l’intero allenamento svolto ieri con i compagni. Ma in caso di forfait – il dubbio è sempre l’ultimo a morire – il tecnico ha pronte le alternative per non snaturare il 3-5-2: Ceccherini ha le caratteristiche giuste per sostituirlo, ma ci sono anche il giovane Ranieri e Venuti che hanno dato le giuste garanzie fin qui.