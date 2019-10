Gli stessi undici, quotidiani tutti d’accordo. Montella suona la quinta

I quotidiani hanno fiducia nella quinta formazione identica consecutiva da parte di Vincenzo Montella. Per Gazzetta, Corriere dello Sport – Stadio, Corriere Fiorentino, Repubblica e La Nazione infatti, l’Aeroplanino schiererà i soliti undici visti dal match contro la Juve in poi. Dragowski in porta, difesa a tre con Milenkovic–Pezzella–Caceres (il serbo dovrebbe giocare nonostante un problema al polpaccio), Lirola e Dalbert sulle corsie laterali, il trio Pulgar–Badelj–Castrovilli in mezzo e Chiesa con Ribery là davanti a comporre l’attacco leggero che tanto ha stupito in queste quattro partite.