Milenkovic, si spera nello sconto. Diversi dubbi di formazione verso la Samp

Contro la Sampdoria tra assenze, dubbi e rientri. Sul Corriere dello Sport – Stadio si fa il punto della formazione viola che andrà ad affrontare i blucerchiati, un undici che sarà sicuramente diverso da quello visto contro l’Inter. Detto del rientro di Ribery, tornerà Castrovilli dalla squalifica ma non ci sarà Amrabat per lo stesso motivo. Non solo, la Fiorentina spera nello “sconto” per Milenkovic: il club viola domani conoscerà l’esito del ricorso dopo le due giornate inflitte dal Giudice Sportivo per lo scontro con Belotti. Se dovesse avere esito positivo, il serbo rientrerà al centro della difesa contro Quagliarella e soci.

