L’ex compagno di Kokorin: “Sorpresi che l’abbia preso la Fiorentina dopo poche partite”

La trattativa che ha portato Aleksandr Kokorin alla Fiorentina nel mercato di gennaio ha sorpreso anche gli ex compagni di squadra dell’attaccante allo Spartak Mosca. Ecco cosa ha raccontato Ezequiel Ponce, argentino con un breve trascorso alla Roma, in un’intervista oggi a sport24.ru:

Onestamente non me l’aspettavo. Era arrivato in estate e aveva giocato poche partite. Un giorno dopo l’allenamento ci ha detto ‘ Ragazzi, mi trasferisco alla Fiorentina’. Siamo rimasti sorpresi perchè tutto è successo troppo in fretta. Ricorderò Kokorin come un bravo ragazzo, oltre che un bravo giocatore. In allenamento ha mostrato ciò di cui era capace e gli auguro di fare bene in Serie A.