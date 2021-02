Milenkovic, sentenza eccessiva. I dirigenti viola non l’hanno presa bene (per due motivi)

La sentenza del giudice sportivo in merito all’episodio che ha visto coinvolto Milenkovic contro il Torino è oggettivamente pesante; così la definisce il Corriere Fiorentino oggi in edicola, osservando come la stessa espulsione fosse effettivamente parsa eccessiva. Per questo motivo, si legge sul quotidiano, la società ha immediatamente deciso di presentare ricorso. Non l’hanno presa bene, i dirigenti. Infastiditi per la mano pesante e anche per il fatto che, al contrario, sia stata totalmente ignorata l’esagerazione di Belotti, soccorso addirittura con la borsa del ghiaccio per un “colpo” che è parso davvero tutt’altro che violento. La speranza, comunque, è ottenere lo sconto di una giornata in modo da poter riavere Milenkovic per la sfida del prossimo 14 febbraio, quando i viola faranno visita alla Sampdoria.

