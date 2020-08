Milenkovic, Pioli insiste: prezzo alto, ipotesi contropartita. E c’è un duello di mercato con la Dea

Il Milan riflette su come rinforzare la rosa ed in particolare la difesa in vista della prossima stagione, piacciono diversi profili come Dunfries del Psv e Aurier del Tottenham. Pioli però continua a spingere per il pupillo Milenkovic, che vorrebbe utilizzare come terzino più difensivo nel suo Milan anche se la duttilità tattica del giocatore potrebbe permettere anche l’utilizzo di una difesa a 3. È certo che il prezzo del serbo, 30 milioni, non sono ostacolo da poco, anche se i rossoneri pensano sembre di imbastire l’affare con Paquetà (LA SCHEDA) come pedina di scambio. Intanto sono partiti gli approcci con l’agente Ramadani, incontrato nei giorni scorsi quando si è parlato di Rebic. Intanto la Fiorentina è pronta ad accendere il duello per Florenzi con l’Atalanta. Lo scrive Tuttosport.

