Orrico: “Iachini? Un Gattuso senza capelli. Non ce lo vedo accanto alla Primavera…”

Corrado Orrico, ex allenatore tra le altre dell’Empoli, intervistato da TMW, si è soffermato anche su Beppe Iachini e sulla conferma dell’allenatore della Fiorentina:

“Iachini, come Gattuso, è un allenatore più vicino ai giocatori. Convergono all’interno del campo e trasmettono quei valori che erano tipici del loro essere giocatori. Io preferisco questo tipo di allenatori, quelli che lottano per il pane duro. Però per i precedenti che ha Firenze, anche storico-artistici, il cappelluccio di Iachini non può andar bene. Io non ce lo vedo accanto alla Primavera del Botticelli… Ecco, è un altro Gattuso, ma senza capelli“.

CLICCA PER LEGGERE LE PAROLE DI IACHINI DOPO LA SPAL