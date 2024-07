Milenkovic out, Pongracic in: oggi l’ufficialità del difensore croato

Abbracci e sorrisi incrociati per due avventure che corrono parallele. Da una parte Nikola Milenkovic, il difensore punto di riferimento della Fiorentina negli ultimi sette anni, che la Fiorentina ieri ha salutato così tramite i propri profili social. Come sottolinea La Repubblica, quindici milioni di euro la cifra incassata dalla società, subito girata in direzione Lecce per l’acquisto del sostituto: Marin Pongracic, stessa età, caratteristiche similari e un contratto un po’ più leggero rispetto a Nikola, che ha firmato per il Nottingham Forest fino al 2029 mantenendo i suoi 3.5 milioni netti a stagione.