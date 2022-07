Milenkovic nel mirino anche della Juve: si alzano le quotazioni bianconere

Tutti vogliono Nikola Milenkovic. Il serbo non piace solo al Napoli, ma anche a Inter, alla ricerca di un altro difensore oltre a Bremer, e Juventus. Il club bianconero ha in Coulibaly del Napoli la priorità per rinforzare il reparto arretrato, ma la sensazione - scrive Tuttosport - è che non sarà semplice riuscire a trovare un punto d'intesa visto che il senegalese si aspetta un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione, ovvero circa 3 in più di quelli che sarebbe disposta a riconoscergli la Juventus. L'affare non è scontato anche perché, oltre all'accordo col calciatore, poi bisognerà trovare quello con De Laurentiis che parte da una cifra di 40 milioni, non pochi per un giocatore in scadenza nel 2023. Le alternative a De Light, oltre all'africano, restano sempre Bremer del Torino, Milenkovic della Fiorentina e Gabriel dell'Arsenal. E il borsino delle azioni - conclude Tuttosport - registra un incremento sensibile per il difensore serbo. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A