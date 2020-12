Milenkovic l’irrinunciabile: solo altri due giocatori di movimento come lui in A

Nikola Milenkovic della Fiorentina, Kamil Glik del Benevento, Takehiro Tomiyasu del Bologna: sono questi gli unici tre giocatori di movimento che fino ad ora non hanno saltato neppure un minuto in Serie A. E due di essi, il serbo e il giapponese, saranno avversari domenica. La Gazzetta dello Sport presenta oggi un approfondimento in merito: dietro ai tre stakanovisti, oltre ai portieri Audero, Cordaz, Cragno, Dragowski, Handanovic, Montipo’, Sepe, Silvestri, ci sono Junior Messias del Crotone, Davide Calabria del Milan, Henrikh Mkhitaryan della Roma e Danilo del Bologna.

