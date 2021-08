Milenkovic, la Juve rilancia con Rugani: la Fiorentina preferisce l’estero

La cessione di Milenkovic ad un passo: il West Ham resta in pole ma la Juve tenta il colpo di coda finale con Rugani

I bianconeri sarebbero intenzionati a recuperare il ritardo inserendo anche una contropartita gradita come Rugani. Opzione che non troverebbe il favore della Fiorentina: non per motivi economici o per il valore del difensore ex Empoli, ma perché la Fiorentina preferirebbe cedere il serbo all'estero e non l’Italia.