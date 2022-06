Milenkovic-Inter, in arrivo l’offerta. Dal Genoa due nomi? Il punto di Nazione

Nell’edizione odierna de La Nazione, dopo aver fatto il punto sul futuro di Vincenzo Italiano, si parla anche dei nomi più caldi del mercato viola. Nel quotidiano si scrive come nelle prossime ore sia previsto il nuovo (e forse definitivo) contatto con Grillitsch (ormai ex Hoffenheim). Mentre per quanto riguarda le uscite, sempre nelle prossime ore è attesa la proposta d’acquisto dell’Inter per Milenkovic. A quel tavolo la Fiorentina si presenterà per parlare anche e soprattutto di Pinamonti. Dal Genoa possono arrivare il difensore Vazquez e il centrocampista Amiri. Per la porta avanti tutta su Gollini e nuovo sondaggio per Vicario. Mentre per quanto riguarda Dodò, il giornale non usa giri di parole: con 15 milioni si chiude subito. LE SCHEDE DI TUTTI GLI OBIETTIVI DI MERCATO VIOLA LE TROVI SU TUTTITALENTI.COMù