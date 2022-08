Milenkovic in partenza? Le possibili alternative della Fiorentina

Nikola Milenkovic e la Fiorentina potrebbero separarsi, ma solamente se viene superata da deadline impostata dai viola . Nessuna offerta arrivata sul tavolo della società, ma ben serrate le idee della dirigenza, volata fino in Austria per un blitz di 24 ore per conoscere le intenzioni del difensore. L'offerta di rinnovo triennale a oltre 3 milioni di euro resta valida.

In caso di cessione last minute dell'ex difensore del Partizan, come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina virerebbe su alcuni giocatori sentiti nei giorni precedenti. Il preferito resterebbe Perr Schuurs, centrale dell'Ajax nel mirino di Torino e Bologna, e Wout Faes, difensore del Reims, il cui costo si avvicinerebbe maggiormente a quello del difensore serbo viola. Più in disparte, invece, lo svincolato Denayer, già scartato nei mesi precedenti da Italiano.