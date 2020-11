Milenkovic, il rinnovo è lontano. Ma con Prandelli…

Prandelli ha avuto parole importanti anche per lui. Eccome. Parliamo di Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina. Uno di quelli che piace per il suo tanto lavoro e per le poche parole. In questa strana vigilia di Coppa Italia il nuovo tecnico viola ha cominciato a mettere i famosi puntini su chi sono i leader e gli imprescindibili di questo spogliatoio. Fra questi, oltre al capitano Pezzella, anche Nikola Milenkovic. Un altro di quelli con il contratto ancora tutto da stabilire: il Corriere Dello Sport si focalizza sul centrale, duttile nei ruoli di difesa e apprezzatissimo dal tecnico e dai suoi predecessori. Il nodo è legato a questo famigerato rinnovo di contratto che ad oggi appare molto in salita. Un lavoro ulteriore per Pradè – vista anche la situazione di Pezzella – che dovrà tentare di non perdere due giocatori ritenuti fondamentali per tutti gli allenatori transitati negli ultimi anni.