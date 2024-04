Milenkovic il più pagato. Adesso la Fiorentina si aspetta un segnale forte

Non sempre Nikola Milenkovic soffriva così tanto in campo. C'è stato un periodo in cui sembrava che non si potesse fare a meno di lui, tant'è che nell'estate 2022 la Fiorentina fu chiamata a scegliere se disfarsene o blindarlo. Optò per la seconda opzione. Il prolungamento fu quinquennale - lo stesso difensore parlò di «rinnovo a vita» - e accompagnato da un abbondante adeguamento dello stipendio, non per nulla Milenkovic è il giocatore più pagato in rosa con 3.3 milioni a stagione. Adesso però la Fiorentina si aspetta un segnale forte da uno dei suoi pionieri (è a Firenze dal 2017 come Biraghi), capace di sottrarsi alle rotazioni sistematiche dell'allenatore che gli ha cambiato di volta in volta il compagno di reparto (Igor, Martinez Quarta, Ranieri...). La stagione non è finita, e alla squadra viola serve come il pane il contributo dei suoi leader: uno dei quali porta il nome di Nikola Milenkovic. Lo riporta il Corriere dello Sport.